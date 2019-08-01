BM’den Rusya ve Şam rejimi hakkında soruşturma

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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İdlib'de Şam rejimi ve Rusya'nın hastane saldırılarına ilişkin soruşturma başlatacak.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye’nin İdlib kentinde Şam rejimi ve Rusya'nın hastanelere yönelik saldırılarına ilişkin soruşturma başlatacak.

BM Genel Sekreterliği Sözcülüğü’nden yapılan açıklamada, Guterres'in Suriye'nin kuzeybatısında Türkiye ve Rusya arasında İdlib'de gerginliğin azaltılması için imzalanan memoranduma rağmen devam eden saldırılara ilişkin soruşturma başlatacağı bildirildi.

Açıklamada, Guterres'in BM Sözleşmesi'nin 97’nci maddesi uyarınca, İdlib'de BM destekli hastane ve okul gibi sivil altyapılara yönelik saldırıların soruşturulması kararı aldığı ifade edildi.

Guterres, açılacak soruşturma kapsamında tüm taraflara soruşturma ekibiyle iş birliği çağrısında da bulundu.

ÜYE 10 ÜLKE SORUŞTURMA BAŞLATILMASINI İSTEMİŞTİ

BM Güvenlik Konseyi üyesi 10 ülke ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, Belçika, Peru, Kuveyt, Polonya, Dominik Cumhuriyeti ve Endonezya, İdlib'de hastanelere yönelik saldırılara ilişkin, Guterres'e "soruşturma başlatması" çağrısında bulunmuştu.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock de BM Güvenlik Konseyinde yaptığı konuşmada, saldırıların sorumluların rejim ve Rusya olduğunu belirterek "Suriye hükümeti ve Rusya'nın sözde gerginliği azaltma bölgesi İdlib'i 90 günden uzun süredir bombalaması kıyıma neden oldu" ifadelerini kullanmıştı.

İDLİB’DE DURUM

İdlib Suriye'de silahlı muhaliflerin elinde kalan son büyük merkez. Bölge El Kaide bağlantılı cihatçı örgüt Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) kontrolünde bulunurken Washington merkezli askeri araştırmalar enstitüsü ISW, DAİŞ’in İdlib'de yeniden canlanabileceği uyarısı yapmıştı.

Rusya ile Türkiye arasında Eylül 2018'de varılan Soçi mutabakatıyla İdlib'de gerginliği azaltma bölgeleri oluşturulması konusunda uzlaşılmıştı. Ancak nisan ayı sonundan beri Beşar Esad'a bağlı birlikler Rus hava kuvvetlerinin de desteğiyle bölgede operasyonlarını yoğunlaştırdı.

Saldırılarda ölenlerin sayısının ise bin 500'ü bulduğu belirtilirken, çatışmalar nedeniyle 300 binden fazla kişi de bölgeyi terk etmek zorunda kaldı.