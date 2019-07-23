VAN - Kamyonetin kasasından 52 göçmen çıktı

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Van'ın Gürpınar ilçesinde yasadışı yollardan giriş yaptıkları belirtilen 52 göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Van-Hakkari kara yolundaki uygulama noktasında S.G. yönetimindeki kamyoneti durdurdu.
Kontrollerde, kamyonetin kasasında bulunan 50 Afganistan ve 2 Senegal uyruklunun yasadışı yollarla giriş yaptıkları belirtildi.
Göçmenler, emniyetteki işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.
Gözaltına alınan sürücü S.G, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. (Kaynak: Ajanslar)
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