Kürdistan

VAN - Kamyonetin kasasından 52 göçmen çıktı

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VAN - Kamyonetin kasasından 52 göçmen çıktı
Van Gürpınar Göçmen

HABER MERKEZİ

Van'ın Gürpınar ilçesinde yasadışı yollardan giriş yaptıkları belirtilen 52 göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Van-Hakkari kara yolundaki uygulama noktasında S.G. yönetimindeki kamyoneti durdurdu.

Kontrollerde, kamyonetin kasasında bulunan 50 Afganistan ve 2 Senegal uyruklunun yasadışı yollarla giriş yaptıkları belirtildi.

Göçmenler, emniyetteki işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Gözaltına alınan sürücü S.G, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. (Kaynak: Ajanslar)

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