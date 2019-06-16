Ninova’da ağır yangın bilançosu

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Musul’un merkezini oluşturduğu Irak’ın Ninova vilayetinde çıkan yangınlar, 80 bin dönüm tarım arazisinin tamamen yanmasına neden oldu.

Ninova İl Meclisi Üyesi Nureddin Qebilan yaptığı açıklamada, 80 bin dönüm buğday ve arpa ekininin DAİŞ tarafından çıkarılan yangın sonucu küle döndüğünü söyledi.

Güvenlik birimlerinin yangınla ilgili soruşturmasını sürdürdüğünü belirten Qebilan; biçerdöverler, otomobil, izmarti ve elektrik kablolarından çıkan kıvılcımların da yangına sebep olabileceği gibi, DAİŞ’li teröristlerin yapmış olma ihtimalinin de güçlü olduğunu vurguladı.

Hükümete, yangının sebep olduğu zararı araştırmasını isteyen Qebilan, çiftçilerin mağdur edilmemesi ve zararlarının karşılanması gerektiğini ifade etti.

Yaz sıcaklarının başlamasıyla birlikte Kürdistan Bölges idaresi dışında kalan Kürdistani bölgelerde çok sayıda yangın çıktı. Irak’ın bazı bölgelerinde de benzer yangınlar tarım arazilerini küle çevirdi.

Şimdiye kadar en az 303 bin dönüm ekinin yok olmasına neden olan yangınların kasıtlı olarak mı çıkarıldığı yoksa kendiliğinden mi çıktığı tam olarak ortaya konulmuş değil.