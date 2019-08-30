Haşdi Şabi: DAİŞ'in sözde Bağdat valisini öldürdük

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İran destekli Şii milisleri Haşdi Şabi, kendilerine bağlı güçler tarafından DAİŞ’in sözde Bağdat valisi Abdusselam Hamed Hammud'un öldürüldüğünü duyurdu.

Haşdi Şabi’nin açıklamasına göre Hammud, bombalı saldırı öncesi yardımcısı ve 6 kişiden oluşan korumalarıyla birlikte ölü ele geçirildi.

Cesetlerin Irak ordusuna bağlı Ortak Operasyonlar Komutanlığı’na gönderildiği ancak Hammud'a ilişkin henüz resmi bir açıklamanın yapılmadığı ifade edildi.

Açıklamada, Enbar vilayetinde Haşdi Şabi'ye bağlı güçler tarafından düzenlenen bir güvenlik operasyonu sırasında 'Ebu Nur' lakaplı Hammud'un kendini infilak ettirdiği bilgisi verildi.

Bölgede DAİŞ ile Haşdi Şabi arasında zaman zaman çatışmalar yaşanıyor.