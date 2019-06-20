Rebwar Talabani hakkındaki yakalama kararı kaldırıldı

K24 - ERBİL

Kerkük İl Meclisi Başkanı Rebwar Talabani hakkında Kerkük Mahkemesi tarafından çıkarılan yakalama kararı kaldırıldı.

Kerkük Mahkemesi’ne bağlı Yüksek Adalet Konseyi tarafından alınan karar doğrultusunda Kerkük İl Meclisi Başkanı Rebwar Talabani hakkında çıkarılan yakalama kararı kaldırıldı.

Karar, Kerkük Polis Müdürlüğü’ne gönderildi.

Kerkük Ağır Ceza Mahkemesi, Kerkük İl Meclisi Başkan Vekili Rebwar Talabani hakkında 6 ay hapis cezası verdi.

Geçtiğimiz Aralık ayında Kerkük Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Rebwar Talabani hakkında gıyabi tutuklama kararı çıkarılmıştı.

Kararda Talabani’ye verilen 6 aylık cezanın Irak Anayasası’nın 111. Maddesinin 311. fıkrasına göre verildiği belirtilmişti.

Kerkük mahkemesinin kararı, Talabani’nin gıyabında tutuklama kararının yanı sıra 6 aylık hafifletilmiş hapis cezasını kapsıyordu.

Hakim Sabah Mecid İbrahim tarafından çıkarılan karar, güvenlik birimlerine gönderilerek Rebwar Talabani’nin görüldüğü yerde gözaltına alınması istenmişti.

Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Talabani, mahkeme kararını doğrulamış ve bu kararın yasalara aykırı olduğunu ifade etmişti.

Söz konusu kararın ardından Başkan Mesud Barzani tarafından yapılan açıklamada, Rebwar Talabani hakkında verilen mahkeme kararının tamamen siyasi olduğunu, kararın hukuk ve yasalarla ilgisi olmadığını söylenmişti.