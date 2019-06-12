3 ilde DAİŞ operasyonu

HABER MERKEZİ
Adana merkezli 3 ilde eş zamanlı DAİŞ'e yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın terör örgütü DAİŞ soruşturması kapsamında 19 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Adana, Mersin ve Tekirdağ illerinde Terörle Mücadele Müdürlüğü ekipleri, özel harekat timlerinin de desteği ile eş zamanlı baskın düzenledi.
Operasyonda terör örgütü DAİŞ’e üye olduğu öne sürülen zanlılar gözaltına alındı.
Ekiplerin evlerde yaptığı aramada çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, cep telefonu ve dijital materyallere el konuldu.
Adana'da gözaltına alınanlar, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Diğer illerde gözaltına alınan şüphelilerin ise kısa sürede Adana'ya götürüleceği bildirildi. (Kaynak: Ajanslar)
Site Haritası | Şartlar ve Koşullar | Hakkımızda | İletişim