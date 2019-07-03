Göçmen kampı vuruldu: Onlarca ölü ve yaralı!

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Libya'nın başkenti Trablus'un doğusundaki Tajoura'da bulunan göçmen kampına yapılan hava saldırısında en az 40 kişi hayatını kaybetti, 80 kişi de yaralandı.

2011 yılında Muammer Kaddafi'nin NATO desteği ile devrilmesinden bu yana çatışmaların devam ettiği Libya'nın başkentinde bulunan hükümet, saldırıdan General Halife Hafter'i sorumlu tutarak onu "savaş suçlusu" ilan etti.

Bu olay, ülkenin doğusundaki milis güçleri kontrol eden Hafter'in üç ay önce Trablus'u uluslararası güçler tarafından tanınan hükümetten almak için başlattığı askeri operasyonlarda kaydedilen en kanlı saldırı olarak kayıtlara geçti.

Göçmen kampı bir askeri üssün yanında yer alıyordu.

General Hafter güçleri geçtiğimiz günlerde 6 Türk vatandaşını alı koymuş, bu kişiler daha sonra serbest bırakılmıştı.