Hong Kong'da göstericilerden çekilme kararı

HABER MERKEZİ

Hong Kong'da suçluların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenlemelere karşı çıkan göstericilerin, taleplerine cevap verilmemesi nedeniyle kamu binaları önünden çekilme kararı aldıkları bildirildi.

Hong Kong'da, parlamentoda suçluların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenlemenin askıya alınması kararını yeterli bulmayıp tasarının tamamen iptali dahil 4 talepte bulunan protestocular, taleplerine cevap gelmemesi sebebiyle kamu binaları önünden ayrıldı.

Gece yarısından itibaren emniyet güçleri protestocuların yollara yerleştirdikleri barikatları toplarken, sokaklarda yalnızca slogan atan birkaç genç protestocunun kaldığı ve trafiğin normal akışına döndüğü belirtildi.

Emniyet güçlerince yapılan açıklamada, yaralanan dokuz kadın ve dört erkek personelin, gösteriler sırasında "ciddi bir gecikmeyle" hastaneye kaldırıldığı kaydedildi. Açıklamada, bu kişilerin nasıl yaralandığına dair bir bilgi verilmedi.

Kamu binaları ve polis merkezlerinin önünde toplanan göstericilerin, maske taktıkları ve güvenlik kameralarınca görüntü alınması ihtimaline karşı kendilerini gizledikleri aktarılmıştı. Göstericilerin, kamu binalarının camlarına yumurta attığı ve duvarlarına yazılar yazdıkları belirtilmişti.

İADE İÇİN YASA TASARISI

Protestolara sebep olan, şüphelilerin Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı, 3 Nisan'da parlamentoya sunulmuştu. Düzenlemeler, suçluların Çin ana karası, Çin'in Makao Özel İdari Bölgesi ve Tayvan'a iadesini kolaylaştırıyor.

Hong Kong parlamentosunda, geçen ay değişikliğe karşı çıkan milletvekilleriyle değişiklik yanlıları arasındaki kavgada çok sayıda milletvekili yaralanmıştı.

Muhalifler, iade yasasında yapılacak bu değişikliğin, Hong Kong'un özgürlüklerini ortadan kaldıracağını savunurken, Hong Konglu yetkililer bir cinayet zanlısının Tayvan'a iadesi için bu değişikliğin yapılması gerektiğini belirtiyor.

Muhalifler yasanın çıkması halinde bunun Çin'in, Hong Kong'daki siyasi muhalifleri hedef almasıyla sonuçlanacağından endişe ediyor.