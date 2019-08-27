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BASIN ÖZETİ – 27 Ağustos 2019

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BASIN ÖZETİ – 27 Ağustos 2019
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Cumhuriyet Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Defterdeki cihatçılar 

'Karanlık senaryolar tedavüle sokulmuştur'

Erdoğan: Önce aç tarihi oku 

Memur eylem dedi 

Kırtasiyedeki artış bütçeleri zorluyor 


Karar Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Liderlik kanımda var 

Protein al sinirlerin yatışsın 

Moskova'da kritik zirve 

Otoyol'da halatlı facia: 3 ölü 

'Kayyum kararı mızıkçılık'


Evrensel Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

'Kayyumun gönderdiği hediyeleri aldınız mı?'

Zamlar durmuyor 

Yoksulluk derinleşiyor 

'Bir kadın daha ölmesin' 

Geçen sene kredi çeken bu sene hacizlik!


Yeni Şafak Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Reyting candan kıymetli!

Yardım ve yataklık 

Oyalama olursa plan hazır 

Kanaat önderi takviyesi

Galataport'a ilk gemi 2020'de


BirGün Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Toprağa sahip çıkmanın bedeli biber gazı ve cop!

Krizin ağır bilançosu 

274 çocuk doğum yaptı

Suriye macerasına ordu içinden tepki 

Suudilere rekor toprak satışı 

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