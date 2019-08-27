BASIN ÖZETİ – 27 Ağustos 2019

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Defterdeki cihatçılar
'Karanlık senaryolar tedavüle sokulmuştur'
Erdoğan: Önce aç tarihi oku
Memur eylem dedi
Kırtasiyedeki artış bütçeleri zorluyor
Karar Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Liderlik kanımda var
Protein al sinirlerin yatışsın
Moskova'da kritik zirve
Otoyol'da halatlı facia: 3 ölü
'Kayyum kararı mızıkçılık'
Evrensel Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
'Kayyumun gönderdiği hediyeleri aldınız mı?'
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Yoksulluk derinleşiyor
'Bir kadın daha ölmesin'
Geçen sene kredi çeken bu sene hacizlik!
Yeni Şafak Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Reyting candan kıymetli!
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Oyalama olursa plan hazır
Kanaat önderi takviyesi
Galataport'a ilk gemi 2020'de
BirGün Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Toprağa sahip çıkmanın bedeli biber gazı ve cop!
Krizin ağır bilançosu
274 çocuk doğum yaptı
Suriye macerasına ordu içinden tepki
Suudilere rekor toprak satışı
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