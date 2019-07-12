Yaver: Tüm silahlı güçler hükümete bağlı olmalı

K24 - ERBİL

Kürdistan Bölgesi’nin yeni hükümetinin öncelikli çalışmalarından birinin Peşmerge Güçleri’nin birleştirilmesi olacağı belirtiliyor.

Peşmerge’nin yanı sıra Asayiş güçlerinin de uluslararası standartlar çerçevesinde birleştirilmesi düşünülüyor.

Konuyla ilgili K24’e konuşan Peşmerge Bakanlığı Genel Sekreteri Cebbar Yaver, silahlı güçlerin partilere veya devlet kurumu dışındaki özel yapılara bağlı olmasının ülkeye ve yönetime zarar vereceğini söyledi.

Kürdistan Bölgesi’nde siyasi partilere bağlı silahlı güç uygulamasının son bulması gerektiğini kaydeden Yaver, silahlı güçlerin partileri doğrultusunda hareket edemeyeceğini ve tüm güçlerin Kürdistan Bölgesi Hükümeti’ne bağlı olması gerektiğini belirtti.

Yaver, silahlı güçlerin partisel düşüncelerle savaşa hazır olmaksızın, sadece ulusal bakış açısıyla savaşa hazır olabileceğini ifade etti.

Kürdistan Parlamentosu’ndaki Peşmerge Komisyonu Üyesi Romyo Hekari ise, parlamentodaki partilerin Peşmerge Güçleri’nin birleştirilmesi konusunda ciddi girişimlerinin olması gerektiğini söyledi.

Hükümetin Peşmerge’nin birleştirilmesi konusuna daha çok eğilim gösterdiğini kaydeden Hekari, yeni hükümet döneminde bu sorunun çözülmesi gerektiğini belirtti.

Hekari, uluslararası güçlerin de Peşmerge’nin birleştirilmesi konusunda ciddi bir girişiminde bulunmadığını ifade etti.