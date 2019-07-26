Diyarbakır'da feci kaza

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Diyarbakır’da meydana gelen kazada 1’i bebek 5’i ağır olmak üzere 15 kişi yaralandı.

Diyarbakır’da makas atan yolcu minibüsünün traktöre arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada, 1’i bebek 5’i ağır olmak üzere 15 kişinin yaralandığı bildirildi.

Olay, Diyarbakır - Elazığ karayolu üzerinde meydana geldi. Süratli bir şekilde makas atan yolcu minibüsü şoförü, son anda fark ettiği parke taşlı yüklü traktöre arkadan çarptı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarda çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaza sonrası olay yerine gelen güvenlik güçleri, yolcu minibüsü şoförünü gözaltına aldı. (Kaynak: Ajanslar)