Neçirvan Barzani, Keldani Kilisesi Patriği ile görüştü

K24 - ERBİL

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Irak ve Dünya Keldani Kilisesi Patriği Mar Louis Raphael 1. Sako ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Başkent Erbil’de gerçekleşen görüşmede, Irak ve Dünya Keldani Kilisesi Patriği Mar Louis Raphael 1. Sako, Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani’yi yeni görevinden ötürü tebrik ederek başarı dileğinde bulundu.

Kürdistan Bölgesi’ndeki birlikte yaşama ve tolerans kültürünün konuşulduğu görüşmede, Keldani Patriği ve beraberindeki din adamları, Irak ve Kürdistan Bölgesi’ndeki Keldani ve diğer Hristiyanların durumuyla ilgili bilgi verdi.

Yıllık toplantı nedeniyle Erbil’de bulunan Keldani Kilisesi heyeti, tüm dini ve etnik oluşumların haklarının korunmasının önemine vurgu yaptı.