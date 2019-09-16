Başbakan Lübnan heyetiyle bir araya geldi

K24 - ERBİL
Başbakan Mesrur Barzani, Lübnan Parlamentosu’ndaki Demokrat Buluşma Fraksiyonu Başkanı ve İlerici Sosyalist Parti liderlerinden Teymur Canbolat ve beraberindeki parlamenter heyetiyle bir araya geldi.
Kürdistan Bölgesi - Lübnan ilişkilerinin ele alındığı görüşmede Lübnanlı heyet, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin göreve başlamasından ötürü Başbakan Mesrur Barzani’ye tebriklerini iletti.
Kürdistan Bölgesi ile Lübnan arasındaki ilişkilerin de konuşulduğu görüşmede, bölgesel gelişmelerle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.
Görüşmede, Canbolat aile ile Kürtler arasındaki tarihi ilişkiler üzerinde de duruldu.
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