Nepal’i sel ve toprak kaymaları vurdu: 45 ölü

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Nepal'de etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında en az 45 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi yaralandı.

Ülke genelinde perşembe gününden bu yana devam eden muson yağmurlarının neden olduğu taşkın ve toprak kaymalarında en az 45 kişi yaşamını yitirdi, 28 kişi yaralandı.

Nepal'in birçok kentinde çok sayıda yol ulaşıma kapanırken, haberleşme kuleleri ve baz istasyonları devrildi.

Katmandu'da pek çok yeri su basarken evlerinde mahsur kalan 108 kişi güvenlik personelince kurtarıldı.

Kapanan yollarda birçok kişi mahsur kaldı.

Afet yönetim ekiplerince yapılan açıklamada, sel ve toprak kaymalarından etkilenen halk için helikopterlerin hazırda bekletildiği ifade edildi.

Toplam 27 bin 830 emniyet personelinin, afetlerden etkilenen bölgelerde hem arama ve kurtarma hem de yolların kapanmasına neden olan enkazı kaldırma çalışmalarında görevlendirildiği kaydedildi.

Nepal Hidroloji ve Meteoroloji Servisi, halka ülkenin güneyinde nehirlerin bulunduğu bölgede halen su taşkınları yaşanabileceği uyarısında bulunarak, gerekirse daha yüksek bölgelere çıkılmasını önerdi.

SELLER HİNDİSTAN’DA DA ETKİLİ

Diğer yandan, Hindistan'ın kuzeydoğusunda da etkili olan yağmurların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 10'dan fazla can kaybı yaşandı.

Assam Eyaleti Afet Müdahale Müdürlüğü, eyaletin 33 bölgesinden 21'inde şiddetli yağışların 900 bin kişiyi evlerinden ettiğini, binlerce kişinin kamplara sevk edildiğini açıkladı.

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Meghalaya, Sikkim ve Mizoram eyaletlerinde de yağışlar 400 evin yıkılmasına neden oldu. (Kaynak: Reuters)