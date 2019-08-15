Trump'tan Çin'e çözüm mesajı

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ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in istemesi halinde Hong Kong meselesini "hızlıca ve insani şekilde" çözebileceğini ve bu konuda görüşebileceklerini söyledi.

ABD Başkanı Trump, Hong Kong'da devam eden olaylarla ilgili olarak Çin Devlet Başkanı Şi'ye çağrıda bulundu.

Trump, Twitter hesabından, "Çin elbette bir anlaşma yapmak istiyor, ancak önce Hong Kong ile insani bir şekilde ilgilensinler!" yorumunu yaptı.

Çin Devlet Başkanı Şi'yi çok iyi tanıdığını kaydeden Trump, "Kendisi, halkı tarafından çok saygı duyulan büyük bir lider. Hiç şüphem yok ki eğer Devlet Başkanı Şi, Hong Kong sorununu hızlı ve insani bir şekilde çözmek isterse bunu yapabilir. (Bu konuda) Bir görüşme yapalım mı?" ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü de, Hong Kong'un özerkliğinin erozyona uğramaya devam etmesinden ötürü kaygılı olduklarını söylemişti.

HONG KONG’DAKİ PROTESTOLAR

Hong Kong'da iki aydır süren gösteriler, Pekin yönetimi aleyhine faaliyet gösterenlerin Çin makamlarına teslim edilmesini öngören yasa tasarısına karşı protestolarla başlamıştı.

Özerk Yönetim Başkanı Carrie Lam'ın "tasarı rafa kaldırıldı" açıklamasına rağmen protestocular gösterilerine son vermeyerek demokratik reform talep ettiklerini duyurmuştu.

Çin,1997 yılına kadar İngiltere'nin sömürgesi olan Hong Kong'u devralırken düşünce ve basın özgürlüğü gibi temel hakları en az 50 yıl boyunca teminat altına alma sözü vermişti. Göstericiler ise bu teminatın yok sayıldığını, demokratik haklarının kısıtlandığını savunarak reform talep ediyor.