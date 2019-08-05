Peşmerge Komutanı: DAİŞ varlığını sürdürüyor

K24 - ERBİL
Peşmerge’ye bağlı 80 Güçleri Komutanı Necat Ali, DAİŞ’in Irak’taki varlığını sürdürdüğünü söyledi.
K24’e konuşan Peşmerge’ye bağlı 80 Güçleri Komutanı Necat Ali, terör örgütü DAİŞ’in Irak’taki varlığını sürdürdüğünü ve Kürdistan Bölgesi idaresi altında olmayan Kürdistani bölgelerde de varlığını devam ettirdiğini belirtti.
Peşmerge Komutanı, DAİŞ’in bulunduğu bölgelerdeki güvenlik boşluğundan yararlandığını ifade etti.
Ali, Irak’taki siyasi anlaşmazlıkların sürmesi durumunda DAİŞ’in tekrar harekete geçmesinin güçlü bir ihtimal olduğunu kaydetti.
ABD’li yetkililerin verdiği verilere göre, Irak ve Suriye’de 15 bin DAİŞ mensubu bulunuyor.
Peşmerge yetkilileri, DAİŞ’in eylemlerini grup halinde gerçekleştirmeyip, vur-kaç taktiğiyle hareket ettiğini ifade ediyor.
2018 yılının sonunda dönemin Irak Başbakanı Haydar Abadi, DAİŞ’e karşı zafer ilan etmişti.
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