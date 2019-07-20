Gazeteci ve siyasetçilerden Trabzon’daki linç girişime sert tepki

HABER MERKEZİ

Gazeteci ve siyasetçiler, geçtiğimiz gün Türkiye’nin Trabzon ilinde Kürdistan bayrağı baskılı atkı taktıklarından dolayı yaşanan linç girişimine tepki göstererek, bunun kabul edilemez olduğunu belirtti.

Gazeteci ve siyasetçiler, 18 Temmuz’da Trabzon’un Çaykara ilçesinde turizm merkezi Uzungöl'de üzerinde Kürdistan yazılı atkıları taşıyan Kürt turistlere yönelik linç girişimine tepki gösterdi.

Yeni Şafak yazarı ve eski Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürü Kemal Öztürk, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Trabzon’daki akıl almaz linç girişimini izleyemiyorum. Bu cehalet dolu vandalizmin hukuken ve siyaseten bir karşılığı olmalı. Yoksa daha sonrası için aynı kafadaki insanlara cesaret verir. Toplumda şiddet ve nefret seviyesi alarm veriyor farkında değil misiniz?” ifadelerini kullandı.

MUSTAFA AKYOL: KÜRDİSTAN BAYRAĞI SAYGIDEĞERDİR

Gazeteci-yazar Mustafa Akyol da Twitter hesabından Kürdistan bayrağını paylaşarak, “Kürtler, Ortadoğu’nun kadim halklarından biridir. Bin yıldır da Tüklerin kardeşleridir. Irak’taki meşru Kürdistan Bölgesi de Türkiye’nin dostudur. Bayrağı, her halkın bayrağı gibi, saygıdeğerdir. Saygıyı kaybetmeyelim, dostluğu bozmayalım, bölücülüğe prim vermeyelim” dedi.

AK PARTİ DİYARBAKIR İL BAŞKANI: AYIP ETMİŞLER

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Süleyman Serdar Budak, Trabzon'da Kürt turistlere yapılan saldırının kabul edilemez olduğunu söyledi.

K24’e konuşan Süleyman Serdar Budak "Bayrak üzerinden bir bahane üretilerek yapılıyorsa, hiç kabul edebileceğimiz bir şey değildir, ayıp etmişler" dedi.

YENEROĞLU: TAM BİR FACİA

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, sosyal medya hesabında Kürt turistlere yapılan saldırıyı kınayarak, özetle şunları kaydetti:

"Trabzon'da gerçekleşen linç girişimi gerçekten korkunç. Al bayrağımızla dünyanın her yerinde nasıl özgür biçimde fotoğraf çektiriyorsak, Kuzey Irak'tan gelen Kürtlerin de kendi bayraklarıyla fotoğraf çektirmelerinde bir sakınca olamaz. Ülkemizin imajı açısından tam bir facia.

Linç girişimine maruz kalmış olmaları yetmiyormuş gibi turistlerin bir de suçlu muamelesi görmeleri kabul edilemez. PKK terörü gerekçe gösterilerek suçun gerekçelendirilmesi söz konusu bile olamaz. Kurulan bağlantı ancak cehalet örneğidir. Umarım turistlerden özür dilenir.

Açılan bayrak/atkı Kuzey Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimin bayrağıdır. Elbette o bölgenin insanları bizler gibi bayraklarına saygı ve sevgi göstereceklerdir. Erbil'de Türkiye bayrağına saldırı neyse Trabzon'da IKBY bayrağına saldırı aynı şekilde çirkindir.''

CUMA İÇTEN: ÖZÜR DİLİYORUM

Eski AK Parti Diyarbakır Milletvekili Cuma İçten de sosyal medya hesabından olaya tepki göstererek özür diledi.

Cuma İçten,Twitter hesabından yaptığı paylaşımda,”Madem kimse özür dilemedi bari ben kendi adıma özür diliyeyim; İki gün kabus yaşayan Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimin ( İKBY ) Irak Kürt vatandaşlarından Türkiye Cumhuriyeti, ülkem adına, üyesi olduğum Türk parlamentosu adına özür dilerim” dedi.

HDP’Lİ BEŞTAŞ: TURİSTLER KÜRT OLUNCA SALDIRI MEŞRU MU OLUYOR?

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, konuyu meclise taşıyarak, olaya tepki gösterdi.

Beştaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) yaptığı konuşmada, “Trabzon'da Kürdistan yazılı atkı taktıkları için Kürdistan'dan gelen turistler linç edildi. Siz istediniz diye Kürt, Kürdistan demekten ve inandıklarımızı dile getirmekten vazgeçecek değiliz. Saldıranlar, linç girişiminde bulunanlar değil Federal Kürdistan Bölgesi’nden gelen turistler gözaltında. Neden? Turistler Kürt olunca saldırı meşru mu oluyor?” ifadelerini kullandı.

Kürdistan Bölgesi'nden Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Uzungöl'e giden Kürt turistler, 'Kürdistan' yazılı atkıyla fotoğraf çektirmek isterken, çevredeki bir grubun saldırısına uğramış, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 50 kişilik gruptan 9 kişi gözaltına alınmıştı. Kürt turistler dün serbest bırakılmış ve sınır dışı edilmişlerdi.