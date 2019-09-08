Başkan Barzani, Ali Bapir ile bir araya geldi

K24 - ERBİL

Başkan Mesud Barzani, Kürdistan İslami Toplum Partisi (Komel) lideri Ali Bapir ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Görüşmede, Kürdistan Demokrat Partisi’nden (KDP) Politbüro Sekreteri Fazıl Mirani ve KDP Merkez Büro Ulusal İlişkiler Sorumlusu Ali Hüseyin yer alırken, Komel’den ise Politbüro Üyesi Abdussettar Mecid ve Başkanlık Konseyi Üyesi Mela Hasan katıldı.

Siyasi gelişmelerin yanı sıra Kürdistan, Irak ve bölgedeki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Kürdistan’ın yüksek çıkarları, ortak noktalar ve birlik çerçevesinde Kürdistani siyasi kesimler arasındaki koordinasyona vurgu yapıldı.

Görüşmede, Irak Parlamentosu’ndaki Kürt grupların koordinasyon halinde ortak söyleme sahip olmasının gerekliliği üzerinde duruldu.

KDP – Komel ilişkileri de görüşmede konuşulan konular arasında yer aldı.