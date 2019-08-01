SON RAKAMLAR - Kaç Ezidi kurtarıldı?

K24 - ERBİL

Kaçırılan Ezidilerin Kurtarılması Ofisi, bugüne kadar kaç Ezidi’nin hayatını kaybettiğini, kaçının kurtarıldığını açıkladı.

3 Ağustos 2014’te DAİŞ’in Şengal’e düzenlediği saldırı sonrası binlerce Ezidi kaçırılmıştı. Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin desteğiyle kurulan Kaçırılan Ezidilerin Kurtarılması Ofisi, bugüne kadar kurtarılan Ezidilerin sayısıyla ilgili son bilgileri paylaştı.

Ofisin paylaştığı bilgiler şöyle:

“-Irak’ta yaşayan Ezidi sayısı: 550 bin

-DAİŞ saldırısı nedeniyle göç etmek zorunda kalan Ezidi sayısı: 360 bin

-Şengal’e saldırının düzenlendiği ilk günden bu yana şehit olanların sayısı: Bin 293

-Babasız kalan çocuk sayısı: 2 bin 745

-Şimdiye kadar tespit edilen toplu mezar sayısı: 80

-Bombalanan türbe ve dini mekanların sayısı: 68

-Yurtdışına kaçanların sayısı: 100 binden fazla

-Kaçırılanların sayısı: 6 bin 417 (3 bin 548 kadın, 2 bin 869 erkek)

-Kurtarılanların sayısı: 3 bin 509 (Bin 192 kadın, 337 erkek, bin 33 kız çocuğu, 947 erkek çocuğu)

-Kurtarılmayı bekleyenler: 2 bin 908 (Bin 323 kadın, bin 585 erkek)”