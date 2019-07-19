İtalya'da koalisyon ortakları arasındaki tansiyon büyüyor

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AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen için Avrupa Parlamentosu’nda yapılan oylama İtalyan hükümetinin ortaklarını böldü.

İtalya’da 5 Yıldız Hareketi (M5S) ile Lig Partisi'nden oluşan koalisyon hükümetinde ortaklar arasında son günlerde artan tansiyon Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun yeni başkanı Ursula von der Leyen üzerindeki fikir ayrılığı ile daha da büyürken, taraflar birbirine erken seçim kartını gösteriyor.

M5S’in kurucusu Beppe Grillo’nun Lig lideri ve aynı zamanda Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini’ye yönelik sert eleştirileri, Lig’e yakın bazı isimlerin Rusya’da Lig’e mali kaynak sağlanmasına dair konuşmalar yapması ve bunların kamuoyuna sızması ile son olarak yeni AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen için AP'deki oylamada Lig’in von der Leyen’e oy vermemesi koalisyon ortakları arasındaki tartışmayı derinleştirdi.

Fransa, Almanya, Malta ve İtalya içişleri bakanlarının Finlandiya’nın başkenti Helsinki’deki toplantısı çıkışında İtalyan basınına konuşan Salvini, 5 Yıldız Hareketi’nin AP’de Angela Merkel, Emmanuel Macron, Silvio Berlusconi ve Matteo Renzi gibi liderlerin önerdiği von der Leyen’i desteklemesini değişiklik isteyen İtalyanlara ihanet olarak yorumladı.

Lig lideri, koalisyon hükümetlerine dair bir son kullanım tarihi koymadığını ama daha fazla hakaret ve polemik işitmesi halinde bunun çok ileriye gitmeyeceğini ifade etti.

Salvini, Rusya’dan partisine mali kaynak aktarılmasına ilişkin iddialar için ise "Böyle bir finansman yok” ifadelerini kullandı.

Salvini, M5S’in kendilerinden sonra ana muhalefetteki Demokratik Parti (PD) ile hükümet kurabileceği iddialarına yönelik, yine von der Leyen’in AP’de onay aldığı oylamayı örnek göstererek, M5S-PD birlikteliği için "Şimdilik Brüksel’de birlikte hareket ediyorlar" diye konuştu.

Matteo Salvini, bu hükümetle devam edilmezse tek seçeneğin erken seçim olduğunu söyledi.

M5S’in lideri aynı zamanda Başbakan Yardımcısı ve Çalışma-Sanayi Bakanı Luigi Di Maio ise Salvini’nin yorumlarına tepki gösterirken, "Eğer, Lig bu hükümeti düşürmek istiyorsa bunu açıkça söylemeli ve sorumluluğu almalı" dedi.

İtalya’da 4 Mart 2018’de yapılan genel seçimde en çok oy alan iki partiden Di Maio liderliğindeki M5S ile Salvini liderliğindeki Lig Partisi, teknokrat Başbakan Conte’nin öncülüğünde 1 Haziran 2018’de koalisyon hükümetini oluşturmuş ve parlamentodan güven oyu alarak göreve başlamıştı.