DAİŞ hücresine operasyon: 1 ölü

HABER MERKEZİ

Rusya Federal Güvenlik Servisi’nin (FSB) ülkenin güneybatısındaki Rostov bölgesinde terör eylemleri planlayan DAİŞ’e ait bir hücreyi çökerttiği belirtildi.

FSB’den yapılan açıklamada, kurum mensuplarının Rusya’nın güneybatısındaki Rostov bölgesinde terör eylemleri planlayan DAİŞ’e ait bir hücreyi çökerttikleri ifade edildi.

Yapılan açıklamaya göre, Rostov bölgesindeki Glinki kırsal yerleşiminde güvenlik güçleri örgüt mensuplarının bulunduğu aracı durdurmaya çalıştı. Örgüt mensupları makineli tüfekle güvenlik güçlerine ateş açtı.

Emniyet mensuplarının karşılık vermesiyle otomobilde bulunan bomba infilak etti, bir örgüt mensubu olay yerinde hayatını kaybetti.

Ardından FSB ekipleri Rostov-na-Donu kentinde aynı hücrede yer alan 2 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan aramada bu kişilerin üzerinde patlayıcı, fünye ve mühimmat bulundu.

Örgüt mensuplarının terör eylemleri ve emniyet güçlerine yönelik saldırı planladıkları öğrenildi. Olayla ilgili ceza davası açıldı.

Nisan 2018’de yine Rostov bölgesinde yapılan operasyonda bir hücrenin çökertilmesi sonucu elde edilen bulgular sayesinde emniyet güçlerinin bu çetenin izini sürdüğü anlaşıldı. (Kaynak: Sputnik)