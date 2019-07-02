‘Trump - Kim görüşmesi düşmanca ilişkilerin sonu’

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Güney Kore lideri, silahsızlandırılmış bölgede yapılan Trump-Kim görüşmesinin "düşmanca ilişkilerin sonu" anlamına geldiğini söyledi.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Donald Trump ile Kim Jong-un arasında Kuzey ve Güney Kore arasında bulunan "silahsızlandırılmış bölge"de pazar günü yapılan görüşmenin iki ülke arasındaki "düşmanca ilişkilerin sonu" anlamına geldiğini belirtti.

Moon, ABD ve Kuzey Kore lideri arasında herhangi bir bildiri imzalanmamış olsa da yapılan görüşmenin, "düşmanca ilişkilere son verilmesinin ve gerçek bir barış döneminin başlangıcının fiili beyanına" eşdeğer olduğu yorumunu yaptı.

ABD Başkanı Trump ve Kuzey Kore lideri Kim hafta sonu bir araya gelmişti. Trump kısa süreliğine de olsa Kuzey Kore topraklarına adım atarak bir ilki gerçekleştirmişti.

Trump, Kim ile "silahsızlandırılmış bölge"de Freedom House'da dün 50 dakika süren görüşmesinin ardından basın toplantısı düzenlemişti.

Trump, Koreler arası sınırın Kuzey Kore tarafına geçerek bu ülke topraklarına adım atan ilk ABD başkanı olmuştu.

TRUMP: TARİHİ BİR GÜNDÜ

Nükleer müzakere sürecinin devam edeceğini belirten Trump, "Kapsamlı bir anlaşma yapmayı dört gözle bekliyoruz. Bu harika, tarihi bir gündü" demişti.

Trump, Kuzey Kore'ye uygulanan yaptırımlara dair soru üzerine "Yaptırımlar kalacak ama müzakereler sürecinde bir noktada bazı şeyler olabilir" ifadesini kullanmıştı.

Barack Obama döneminde ABD yönetiminin Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması için hiçbir şey yapmadığını savunan Trump, 2,5 yıllık başkanlığı döneminde barışı sağladıklarını dile getirmişti.

Kuzey Kore'nin mayıs ayında yaptığı füze denemeleriyle ilgili Trump, "Bunlar pratikte hemen her ülkenin test edeceği füzelerdi ve en önemlisi nükleer deneme yapılmadı" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Trump, görüşmeleri sırasında ayrıca Kuzey Kore lideri Kim'i Beyaz Saray'a davet edebileceğini söylemişti. Kim Jong-un da buna karşılık olarak Trump'ı Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'a davet etmekten onur duyacağını belirtmişti.

KİM: KARARLI BİR EYLEM

Diğer yandan Kim, Trump'ın iki ülke arasındaki bağları daha da geliştirmek için bu kısa ziyareti yaptığını dile getirerek Trump'ın sınır çizgisini geçmesini, "hoş olmayan geçmişi sona erdirecek cesur ve kararlı bir eylem" olarak nitelendirmişti.

VİETNAM ZİRVESİNDEN SONUÇ ÇIKMAMIŞTI

ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ilk kez 12 Haziran 2018'de Singapur'da yapılan tarihi zirvede bir araya gelmiş, burada Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması ve kalıcı barış konusunda mutabakata varılmıştı.

İki lider 26-27 Şubat 2019'da Vietnam'ın başkenti Hanoi'de bir kez daha görüşmüş ancak zirve beklenenden hızlı şekilde ve anlaşmasız sona ermişti.