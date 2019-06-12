Kürdistan

Mesrur Barzani’ye hükümeti kurma görevi

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Mesrur Barzani’ye hükümeti kurma görevi
Mesrur Barzani NEçirvan Barzani hükümet kabine

K24 - ERBİL

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Mesrur Barzani’yi yeni hükümet kabinesini kurmakla görevlendirdi.

Kürdistan Parlamentosu’nda yapılan oylamada, 97 üyenden 87’sinin oyuyla Başbakanlığa aday gösterilen Mesrur Barzani’ye bugün Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani tarafından resmen hükümeti kurma görevi verildi.

Gerçekleştirilen törene Kürdistan Parlamentosu Başkanı Vala Ferid ve Yüksek Mahkeme Divanı Başkanı da katıldı.

Mesrur Barzani’nin 30 gün içerisinde yeni kabineyi kurması bekleniyor.

30 Eylül 2018’de gerçekleştirilen Kürdistan Bölgesi genel seçimlerinde KDP, 111 sandalyeli parlamentoda 45 sandalye kazanmıştı.









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