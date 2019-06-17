Mesrur Barzani: Kerkük bütün taraflar için önemli

K24 - SÜLEYMANİYE

Yeni hükümet kabinesini kurmakla görevlendirilen Mesrur Barzani, 30 Haziran’dan önce kabine çalışmalarını tamamlamak istediklerini belirtirken, Kerkük sorununun bütün taraflar için önemli olduğunu vurguladı.

Süleymaniye’de Kürdistan Yurtseverler Birliği’yle (KYB) yaptıkları görüşme sonrası Kürdistan Sosyalist Demokrat Partisi (KSDP) Genel Sekreteri Muhammed Haci Mahmud’la görüşen Mesrur Barzani, basın mensplarının sorularını yanıtladı.

Mesrur Barzani, KSDP’ye kabinede Şehit ve Enfal Bakanlığı’nın verileceğini kaydetti.

“Parlamento tatile girmeden yeni hükümet kabinesini tamamlamayı umuyoruz” diyen Mesrur Barzani, “Bir engel çıkması halinde Parlamento’yla görüşüp olağanüstü bir oturum düzenlemesini ya da görev süresini uzatmasını isteyeceğiz. Ancak 30 Haziran’dan önce kabineyi tamamlamayı umuyoruz” diye ekledi.

KYB’yle Kerkük Valiliği konusunun kabine kurma çalışmaları kapsamında ele alınıp alınmayacağı sorusuna Mesrur Barzani, “KYB’den Kerkük konusunu kabineye bağlayacak bir şey duymadık. Görevimiz hükümeti kurmaktır. Kerkük ve Kürdistan Bölgesi idaresi dışında kalan diğer bölgeler bütün taraflar için önemlidir. Bu bir partinin özel sorunu değildir. Bu sorun için çözüm bulunmasını umut ediyoruz” yanıtını verdi.

Muhammed Haci Mahmud ise en yakın zamanda, adaylarının CV’sini Mesrur Barzani’ye sunacaklarını belirtti.