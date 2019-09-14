‘Başkan Barzani Kürt ittifakının oluşamamasının sonuçlarından endişeli’

K24 - ERBİL

Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Kamiran Haco, Başkan Mesud Barzani’nin Kürt ittifakının oluşamamasının kötü sonuçlar ortaya çıkarmasından endişe ettiğini söyledi.

K24’te yayımlanan “Rojev” programına konuk olan ENKS’li Kamiran Haco, önceki gün Başkan Barzani’yle yaptıkları görüşmenin detaylarını aktardı.

Başkan Barzani’nin kendilerine ulusal, siyasi ve yönetim gibi konularda tecrübelerini aktardığını ifade eden Haco, “Başkan Barzani’yle çok önemli konular hakkında konuştuk. ENKS heyetinin uluslararası devletlerle yaptığı görüşmenin detaylarını kendilerine aktardık. Konularımız arasında Suriye’deki krizin çözümü, Kürdistan Bölgesi’nin Suriye’deki Kürtlerin yaşadığı sorunların giderilmesi konusundaki desteği ve mülteci sorunları vardı” dedi.

Suriye’deki siyasi durumun çok karmaşık olduğunu ve verilen kararların her gün değişebildiğini söyleyen Haco, “Başkan Barzani’nin de Rojava yönetiminin Kürt ittifakına yanaşmaması hususunda endişeleri var. Kürt ittifakına olumsuz yaklaşılmasının kötü sonuçlar doğurabileceği endişesini paylaştık” dedi.

ROJAVA YÖNETİMİNE ELEŞTİRİLER

Rojava yönetimine eleştirilerde bulunan Haco, “PYD’nin uygulamalarını tüm dünya görüyor ve herkes Rojava yönetiminin ENSK bürolarını kapattığını, ENKS’nin siyaset yapmasının önüne geçtiğini ve üyelerini tutukladığını biliyor” diye konuştu.

ABD ile Avrupa ülkelerinin Rojava yönetimine yönelik yaklaşımından da söz eden Haco, “ABD, Rojava yönetiminin DAİŞ’e karşı verdiği savaştan dolayı memnun. Ancak ABD, Rojava yönetiminin idaresinden memnun değil ve ENKS’nin de idareye katılmasından yana. ABD destekli Fransa girişimi de bu bağlamdaydı” dedi.

Suriye rejiminin genel bir çözümden yana olmadığını ifade eden Haco, şunları söyledi:

“Biz de Suriye’nin bir parçasıyız. Devrimin bir parçası olduğumuzdan beri, rejimde değişikliklerin oluşmasından yanaydık. Eğer rejim aynı yöntem ve diktatörlükle Rojava’ya dönerse, bu çok kötü sonuçlar doğurur. Suriye rejimi genel bir çözümden yana olmadı ve Suriye’de Kürt sorunu konusunda hiçbir değişikliğe sıcak bakmadı. Bu nedenle DSM ve rejim müzakereleri de sonuçsuz kaldı.”

KÜRT İTTİFAKI

Rojava’da Kürt ittifakının oluşumu konusunda ise Haco, şu değerlendirmede bulundu:

“ENSK, Rojava yönetimiyle görüşmelere hazır. Daha önce üç görüşme Başkan Barzani’nin gözetiminde gerçekleşmişti. Ancak şu an Rojava yönetimi ve PYD bir araya gelmeyi kabul etmiyor. Fransa’nın arabuluculuğu devam ediyor fakat süreç ağır işliyor ve bunun ağır işlemesinin sorumlusu da Rojava yönetimi ile PYD’dir.”

‘GÜVENLİ BÖLGE’ KONUSU

ABD ile Türkiye arasında Rojava’da oluşturulması planlanan ‘güvenli bölge’ konusu hakkında da konuşan Haco, şunları ifade etti:

“ABD ile Türkiye arasındaki görüşmeler güvenlik sorunlarıyla ilgilidir. ABD Türkiye’yi memnun etmek için farklı bir bölgede, DSG ile Türkiye arasında bir yerde güvenli bölge oluşturuyor. Öte yandan ABD ile Türkiye’nin güvenli bölge konusundaki kaygıları; bunun nasıl oluşturulacağı ve derinliği konusunda farklılık arz ediyor.”

Haco, “Amerikalılar bize, Türkiye’nin mültecileri güvenli bölgeye yerleştiremeyeceğini ve Türkiye’nin mültecileri geri göndermeyeceğini söyledi” ifadelerini kullandı.

İdlib’deki gelişmeler hakkında da değerlendirmelerde bulunan ENKS’li yetkili, İdlib’in tamamen Suriye rejiminin kontrolüne geçeceğini düşünmediğini belirterek, şöyle devam etti:

“Çok sayıda mülteci Türkiye ile Avrupa’da ciddi bir sorun. Büyük devletlerin Suriye rejimini müzakerelere ve muhalefetle masaya oturmaya mecbur bırakması için Suriye’de muhaliflerin kontrolünde olup aralıksız çatışmaların yaşandığı bir bölgenin olması gerekiyor.”

Rusya’nın bölgedeki amaçlarından söz eden Kamiran Haco, “Rusya, Suriye topraklarının tamamının rejimin eline geçmesini istiyor. Bu nedenle ABD’nin kontrolündeki bölgeler, Rusya’yı rahatsız ediyor” dedi.

Başkan Mesud Barzani Perşembe günü ENKS heyetiyle, Suriye kriziyle ilgili son gelişmeleri görüşmüştü.

ENKS Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Kamiran Haco ile Dış İlişkiler Komitesi Üyesi İbrahim Biro, Başkan Barzani tarafından kabul edilmişti.