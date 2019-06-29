Libya ordusu: Türk gemileri ve uçakları meşru hedef!

HABER MERKEZİ

Libya Ulusal Ordusu (LNA), başkent Trablus yakınlarda stratejik kasabanın alımında rakip güçlere yardım etmekle suçladığı Türk gemilerinin “meşru hedef” olduğunu, Türk uçak ve gemilerinin "düşman" olarak görüleceğini duyurdu.

Ordu sözcüsü Ahmet el Mismari, son haftalarda Trablus’taki çatışmalarda Libya topraklarının kanuna aykırı şekilde Türk saldırılarına maruz kaldığını açıkladı.

Mismari ayrıca Libya’dan Türkiye’ye kalkacak ticari amaçlı uçuşları engelleyeceklerini, Türkiye'den Trablus'a inmek isteyen uçakların "düşman" olarak görüleceğini ve aynı durumun Libya limanlarına yanaşmak isteyen Türk gemileri için de geçerli olduğunu söyledi.

Mismari açıklamasının devamında, Libya Ulusal Ordusu'na, Libya topraklarında ya da sularında Türk gemilerinin ya da stratejik şirketlerin hedef alınmasını emrettiklerini belirtti. Ordu sözcüsü Mismari ayrıca, ülkedeki Türk vatandaşlarının tutuklanacağını duyurdu.

Halife Hafter’in öncülüğündeki Libya Ulusal Ordusu, ülkenin doğu ve güneyini kontrol ediyor. Türkiye, uluslararası arenada tanınan Trablus hükümetine destek veriyor.

Libya Ulusal Ordusu'nun Trablus’u kontrolüne geçirme denemeleri başarısızlıkla sonuçlandı.

ERDOĞAN: TEDBİR ALIRIZ

G20 Osaka Liderler Zirvesi kapsamında düzenlenen basın toplantısında konuşan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuyla ilgili soruya, "Hangi gemilerin vurulması talimatı verilmiş? Şu anda değerli arkadaşlar kim tarafından böyle bir talimat verilmiş bu konuda bir bilgim yok" cevabını verdi.

Erdoğan konuşmasına, "Eğer Hafter tarafından böyle verilmiş bir talimat, emir varsa şu anda ilgili birçok arkadaşım burada, biz onu da inceletiriz. Zaten bu konuyla ilgili de gerekli tedbirlerimiz alınmıştır. Bundan sonra çok daha farklı bir şekilde bu tedbirleri de alırız." şeklinde devam etti.