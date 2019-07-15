‘Turçinov'un sözleri Avrupa medeniyetine aykırı’

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi eski sekreteri Aleksandr Turçinov’un Kırım Köprüsü’nü yıkma olasılığıyla ilgili açıklamasının Avrupa medeniyetinin biriktirdiği tüm deneyimine aykırı olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Komsomoltskaya Pravda radyosuna konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "Net ve kesinlikle sadece komşumuz Ukrayna’nın hareket etmek ve gelişmek istediği düzlemde konuşmanın zamanı geldi. Bize, Batı, Avrupa değerleri ve buna benzer şeyler yönünde hareketten bahsedilmişti" ifadelerini kullandı.

Devlet yetkilileri ile politikacıların bu türden tüm açıklamalarının Avrupa hukuku açısından değerlendirilmesi gerektiğini kaydeden Rus diplomat, "Daha doğrusu, Ukrayna’nın kendini ilişkilendirdiği, uzun yıllardır bir dizi konuda oyunu ilişkilendirdiği Avrupa Birliği’nin hukuku açısından değerlendirilmeli" dedi.

Avrupa Birliği, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı veya Avrupa Konseyi kapsamında, bu tür açıklamaları 'normal' gösterecek tek bir anlaşma, yasal dayanak veya sözleşmenin olmadığını vurgulayan Zaharova, "Bu tür şeyler, Ukrayna’nın geleceğini ilişkilendirdiği Avrupa medeniyetinin biriktirdiği tüm deneyimine tamamen aykırı" diye ekledi.