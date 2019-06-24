Lavrov’dan ABD ve İran’a: Tek çözüm yolu diyalog

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin İran'a yönelik politikasını yıkıcı bulduklarını söyledi.

Rusya ve Mısır'ın dışişleri ve savunma bakanlarının katılımıyla yapılan 2+2 formatındaki görüşmeden sonra konuşan Lavrov, "İran konusunun, sadece Suriye'deki durum açısından değil, bölgenin genelindeki durum açısından ve daha da önemlisi coğrafi boyutta en başta ABD ve İsrail'i endişelendirdiği düşüncesindeyiz" dedi.

Lavrov, ABD'nin tüm siyasi imkanlarını bir ülkeyle mücadeleye yöneltmesinin, bu ülkeyi tecrit politikası izlemesinin, hiçbir olayı soruşturmadan tüm günahlar için bu ülkeyi suçlamasını yıkıcı bulduklarını vurguladı.

Basra Körfezi'ndeki durumun yalnızca diyalog yoluyla çözülebileceğinin altını çizen Lavrov, "Basra Körfezi'nde barış ve güvenliğin diyalog, şeffaflık ve güveni pekiştirme yoluyla sağlanmasına yönelik yaklaşımlarda Mısır'la benzer görüşteyiz. Bu bağlamda, Basra Körfezi'nde kolektif güvenlik mimarisi oluşturulmasını öngören bilindik Rus inisiyatifine dikkat çektik" ifadelerini kullandı.