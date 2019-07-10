Neçirvan Barzani: Macron büyük memnuniyet duydu

K24 - PARİS

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Kürdistan Bögesi’nin yeni hükümet kabinesinin göreve başlamasından memnuniyet duyduğunu dile getirdiğini söyledi.

Resmi daveti üzerine Paris’te bulunan Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Élysée Sarayı’da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la bir araya geldi.

Görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Neçirvan Barzani, Macron’un Kürdistan Bögesi’nin yeni hükümet kabinesinin göreve başlamasından duyduğu memnuniyeti ifade ettiğini belirtti.

Neçirvan Barzani, Fransa’nın Kürdistan Bölgesi’ne yönelik destek ve yardımlardaki rolünden dolayı Emmanuel Macron’a teşekkür etti.

Kürdistan Bölgesi Başkanı, “Cumhurbaşkanı Macron, Kürdistan Bögesi’nin yeni hükümet kabinesinin göreve başlamasından büyük memnuniyet duydu ve yeni kabineye başarılar diledi” dedi.

Mesrur Barzani bugün, Kürdistan Parlamentosu’nda yapılan güven oylamasında Başbakan seçildi, kabinesi de güvenoyu aldı.

Başbakan Mesrur Barzani yemin töreninin ardından hükümet programını açıkladı ve “güçlü Kürdistan” mesajını yineledi.

“Bugün burada çalışma arkadaşlarımla birlikte, halkımızın fedakarlığı ve mücadelesinin kazanımı olan bu saygın parlamentonun karşısında güvenoyu alıp yasal yemin etmekten çok mutluyum” diye sözlerine başlayan Başbakan, şöyle devam etti:

“Bugün şehitlerin kanı, kahraman Peşmerge’nin mücadelesi ve halkımızın direnci sayesinde 9’uncu Kürdistan Bölgesi Hükümeti kabinesi doğmuştur ki demokrasi süreci ve yönetim kazanımlarına bağlılıkta Kürdistani güçlerimizin bir başka siyasi belgesidir.”