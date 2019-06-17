Mesrur Barzani KYB ve Goran’la bir araya geliyor

K24 - SÜLEYMANİYE
Yeni hükümet kabinesini kurmakla görevlendirilen Mesrur Barzani, bugün Süleymaniye’ye gerçekleştireceği ziyarette Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ve Goran Hareketi’yle görüşecek.
K24 Süleymaniye muhabiri, Mesrur Barzani’nin saat 11.00’de KYB Politbüro’ya gelerek, bu partinin yetkilileriyle görüşeceğini bildirdi.
KYB, görüşme için; İmad Ahmed, Kadir Hemecan, Adnan Heme Mina ve Derbaz Kosret Resul’den oluşan heyeti görevlendirdi.
Mesrur Barzani’nin Goran’la yapacağı görüşme ise saat 15.00’te gerçekleşecek.
Dün Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Politbüro’yla yaptığı görüşmenin ardından basına açıklama yapan Mesrur Barzani, tarafların, kabinede yer alacak adaylarının CV’lerini hazırlaması gerektiğini belirterek, verilen sürenin dolmasından önce kabineyi oluşturup Parlamento’ya sunmayı planladığını kaydetti.
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