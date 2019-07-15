Erbil ile Paris kardeş şehir oldu

K24 - PARİS

Kürdistan Bölgesi’nin başkenti Erbil ile Fransa’nın başkenti Paris arasında kardeş şehir protokolü imzalandı.

Fransa’nın başkenti Paris’te Belediye Başkanı Anne Hidalgo ve Erbil Valisi Newzad Hadi’nin katılımıyla iki kent arasında kardeş şehir protokolüne imza atıldı.

İmzalanan protokole göre, Erbil ile Paris arasında ekonomi, kültür ve çevre başta olmak üzere birçok alanda koordinasyon ve işbirliği geliştirilecek.

Dünya’nın 5’inci büyük ekonomi şehri olan Paris’in Erbil ile birlikte 55 kardeş şehri bulunuyor.

Geçtiğimiz Nisan ayında Paris Belediye Meclisi de Erbil ile kardeş kent olunmasını oy çokluğuyla kabul etmişti.

Kürdistan Bölgesi Fransa Temsilcisi Ali Dolemeri ise K24’e yaptığı açıklamada, Paris Belediye Başkanı’nın iki defa Erbil’i ziyaret ettiğini kaydederek, kardeş kent anlaşmasının imzalanacağını belirtmişti.

Dolemeri, belediye başkanının değişmesi durumunda da söz konusu anlaşmanın devam edeceğini ifade etmişti.

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, bir dizi temaslarda bulunmak üzere geçtiğimiz Nisan ayında başkent Erbil’e gelmişti.

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, beraberindeki heyetle birlikte Erbil Valisi Newzad Hadi ile görüşmüştü.

Görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Hidalgo, Paris’in mültecilere yardım çerçevesinde Kürdistan Bölgesi’ne destek olduğunu söylemişti.

Kürdistan Bölgesi’ne yakın dostluğuyla tanınan Hidalgo, Erbil ile işbirliklerini geliştireceklerini belirtmişti.

2016 yılının Eylül ayında açıklamalarda bulunan Hidalgo, Erbil ve Paris’in kardeş belediye olması için çalışma yürüttüklerini belirterek, “Erbil ve Kürdistan’ın ekonomik altyapısının düzenlenmesine yardımcı olmak istiyoruz” demişti.