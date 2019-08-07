Başbakan, Semele katliamı kurbanlarını andı

K24 - ERBİL
Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısına başlamadan önce 1933 yılında Semele’de katliama uğrayan Hristiyanları andı.
Kabinenin Hristiyan üyesi olan Kürdistan Bölgesi Ulaştırma Bakanı Anoo Cewher Abdulmesih, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, Başbakan Mesrur Barzani’nin 1933 katliamında yaşamını yitiren Hristiyanları andığını belirtti. Abdulmesih, Başbakan’ın tavrının övgüye layık olduğunu kaydetti.
Abdulmesih, Başbakan’ın kabine toplantısına başlarken, Semele katliamının 86’ncı yıl dönümünde yaşamını yitiren Asuri, Keldani ve Süryani Hristiyanları saygıyla andığını ifade etti.
Ulaştırma Bakanı, Başbakan’ın DAİŞ tarafından katledilen Hristiyanları da 5’inci yıldönümü dolayısıyla saygıyla andığını bildirdi.
Irak hükümeti Bakanlar Kurulu 20 Haziran 1933’de Asurileri hain ilan ederek, Asurilerin toplu halde yaşamasını engelleyip bütün ülkeye dağıtılmasını kararlaştırmıştı.
4 Ağustos 1933 günü başlayan saldırılar, 5 Ağustos akşamına dek durmaksızın devam etti.
Duhok/Semele’de toplanan Süryanilerin 7 Ağustos 1933 günü yaklaşık 5000-6000’e yakını katledilip, 95 köy yerle bir edildi.
Semele katliamında özellikle din adamları kasten katledildi yâda idam edilerek öldürüldü. Öldürülenlerin bütün servetleri, Irak hükümetinin emriyle yağmacılara verildi.
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