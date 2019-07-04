Çavuşoğlu’ndan F-35 açıklaması: Temkinliyiz

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ABD Başkanı Donald Trump’ın F-35 savaş uçakları konusunda fikrini açıkça söylediğini dile getiren Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Görüşmede Trump'ın kendisi de söyledi ‘Böyle şey olur mu bir ülke ortağımız F-35'te, parasını verecek alamayacak’ diye. Her şey Trump'ın söylediği gibi olur olacak diye naif olmaya ve iyimser olmaya da gerek yok. Temkinliyiz” şeklinde konuştu.

Mevlüt Çavuşoğlu, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Japonya’nın Osaka kentinde düzenlenen ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı G-20 Liderler Zirvesi’ne değinen Çavuşoğlu, şunları söyledi:

“G20 Türkiye'nin 2015'te Antalya'da yaptığımız zirvede gündeme getirdiği konuların devam etmesi niteliğinde önemliydi. Dünya genelindeki genel konuların dışında spesifik konular da gündeme geldi. Terörle mücadele konusunda sayın Cumhurbaşkanımız terörle mücadeledeki çifte standardı gündeme getirdi. İkili görüşmelere baktığımız zaman ikili ve genel konuları, bölgesel konuları değerlendirmemiz bakımından son derece verimli oldu.”

“S-400’Ü ALACAĞIZ”

ABD’yle yaşanan S-400 hava sistemlerindeki gelişmelere de değinen Çavuşoğlu, “Trump'ın basının önünde ikili görüşmede bunu açıkça söylemesi bakımından önemliydi. Düzenlediği basın toplantısında da vurgulaması önemliydi. ABD'de farklı kurumlardan farklı sesler geliyor. Trump'ın ilk defa herkesin önünde yaptığı açıklamalar ABD'de farklı sesleri azaltmaya başladı” dedi.

Çavuşoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“Sayın Trump bu konunun Obama dönemi hatası olduğunu defalarca söylemiştir ama Trump iş başına geldiği zaman Patriot alma niyetimizi yazılı şekilde ABD'ye ilettik. Bize 6 ay sonra cevap geldi Bunu sadece Obama dönemine yıkmayalım. Trump'ın iki senesinde de bize Patriot ile alakalı bir dönüş olmadı. Trump'ın bu açıklamasının da Kongre'yi de etkilediği görülüyor. Biz diplomatik yollarla çözmek istiyoruz. Biz S-400'ü alacağız. Daha sakin bir ortamda bu süreç işliyor.”

S-400’ün saldırı sistemi olmadığından söz eden Çavuşoğlu, şunları ifade etti:

“S-400 savunma sistemidir, saldırı sistemi değil. Acil bir durum olduğu zaman devreye girecek. Durup dururken S-400'ler neden devreye girsin bir defa maliyeti çok yüksek. Türkiye'nin hava savunma sistemine ihtiyacı var. Ancak NATO ülkelerinden rica ediyoruz. NATO'nun bu konudaki kapasitesi belli. S-400'ler acil durumda kullanılacak bir sistem. Teslim tarihi temmuzun ortalarına doğru konuşuldu. Tarihini buradaki arkadaşlarımız ve Rusya'daki ilgili kişiler birlikte karar verecek.”

F-35 KONUSU

ABD Başkanı Donald Trump’ın F-35 savaş uçakları konusunda fikrini açıkça söylediğini dile getiren Çavuşoğlu, “Görüşmede Trump'ın kendisi de söyledi böyle şey olur mu bir ülke ortağımız F-35'te, parasını verecek alamayacak diye. Her şey Trump'ın söylediği gibi olur olacak diye naif olmaya ve iyimser olmaya da gerek yok. Temkinliyiz” şeklinde konuştu.

BM’DE ATILAN İMZA VE BAYIK’IN MAKALESİ

DSG Genel Komutanı Mazlum Abdi’nin Birleşmiş Milletler yetkilileriyle anlaşma imzalaması ve PKK'nin çatı yapılanması KCK'nin Eşbaşkanı Cemil Bayık’ın Washington Post’ta yayımlanan makalesiyle ilgili eleştirilerde bulunan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

“BM Genel Sekreteri ile görüşeceğiz. Daimi temsilcimiz Feridun Bey yazılı protestomuzu Genel Sekretere iletmiş ve kırmızı bülteni önüne koymuştur. Genel Sekreter bu şahsın kırmızı bültenle arandığını bilmiyormuş. Kırmızı bültenle aranan bir kişi nasıl olur da İsviçre'ye gidebiliyor. Washington El Kaide'nin bir yetkilisinin makalesini yayınlar mı? Onu yayınlamıyorsan PKK'nın azılı teröristinin makalesini neden yayınlıyorsun? İşte bu dünyadaki terörle mücadeledeki zaafiyetin düştüğü durumun göstergesi. Türkiye bu işin peşini bırakmayacak.”

ABD-İRAN GERİLİMİ

ABD ile İran arasındaki gerilime de değinen Çavuşoğlu, şunları ifade etti:

“İhtiyaç olursa arabulucu oluruz. ABD'ye yaptıklarının yanlış olduğunu söylüyoruz. İran'a da nükleer silahlarla ilgili anlaşmaya uymalarını tavsiye ediyoruz. Diğer taraftan İran'a yönelik ABD yaptırımlarına karşı olduğumuz her defasında söyledik. INSTEX gibi mekanizmalarla İran'a elimizden gelen desteği sağlıyoruz. İran'ın istikrarı bölge için çok önemlidir. Körfez ülkeleri de bu riskleri görmeye başladı ve onlar da ABD'ye sükunet çağrısında bulunmaya başladı.”