Başkan Barzani’den ABD’li yetkiliye: DAİŞ yeniden örgütleniyor

K24 - ERBİL

Başkan Mesud Barzani, ABD’nin yeni Bağdat Maslahatgüzarı Brian McFeeters’le yaptığı görüşmede DAİŞ tehlikesinin sonlanmadığı ve örgütün yeniden örgütlendiği uyarısında bulundu.

Başkan Barzani bugün ABD’nin yeni Bağdat Maslahatgüzarı Brian McFeeters ve Erbil Başkonsolosu Steve Fagin’i kabul etti.

Görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getiren McFeeters, Başkan Barzani’nin Irak ve bölgedeki siyasi süreçteki rolünün önemine vurguda bulundu ve Başkan Barzani’nin Erbil - Bağdat ilişkileri, Irak ve bölgedeki gelişmeler hakkındaki görüşlerini duymak için ziyarette bulunduklarını ifade etti.

Erbil ile Bağdat arasındaki diyaloğun ele alındığı görüşmede Başkan Barzani, sorunların diyalog yoluyla anayasal temelde çözümünden yana olduklarını bir kez daha vurguladı.

Başkan Barzani, DAİŞ’in sahada yenilgiye uğratılmasına rağmen halen yeniden örgütlenmeye çalıştığını, DAİŞ’in bütün taraflar için tehdit oluşturmaya devam ettiğini ve örgütün ortaya çıkmasına neden olan sorunların da çözüme kavuşturulmadığını kaydetti.

Görüşmede Kerkük ve Kürdistan Bölgesi idaresi dışında kalan bölgeleri kapsayan anayasanın 140’ıncı maddesi konusu da ele alındı.

Suriye’deki durumun da gündeme geldiği görüşmede Başkan Barzani, Kürt halkının bu ülkedeki geleceğinden duyduğu endişeyi dile getirdi.