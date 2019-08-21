Peşmerge Bakanı: DAİŞ’le gelecekte yapılacak savaş daha sert olacak

K24 - ERBİL

Peşmerge Bakanı Şoreş İsmail, terör örgütü DAİŞ’in örgütlenme çalışmalarını sürdürdüğünü ve gelecekte DAİŞ’le yapılacak savaşın daha sert olacağını söyledi.

Peşmerge Bakanı Şoreş İsmail, başkent Erbil’de bulunan Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

İsmail, “DAİŞ, örgütlenme çalışmalarına odaklanmış durumda. Gelecekte DAİŞ’le yapılacak savaş daha sert olacak” dedi.

Peşmerge Bakanı, Uluslararası Koalisyon’un Peşmerge Güçleri’ne eğitim ve danışmanlık hizmetleri için Kürdistan Bölgesi’ne destek olduğunu ifade etti.

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer ise, Almanya güçlerinin Kürdistan Bölgesi’nde kalacağını kaydederek, DAİŞ’le ilgili gelişmeleri endişe ile izlediklerini belirtti.

Karrenbauer, Almanya’nın Kürdistan Bölgesi’ne destek olmayı sürdüreceğini dile getirdi.