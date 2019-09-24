NATO askerlerine saldırı!

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Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde NATO askerlerine düzenlenen silahlı saldırıda 3 askerin yaralandığı bildirildi.

Afganistan'daki NATO birliklerinden yapılan açıklamada, Kandahar Havalimanında görev yapan bir polisin NATO askerlerine silahlı saldırı düzenlediği belirtildi.

Saldırıda 3 NATO askerinin yaralandığı ifade edilerek, saldırganın etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Saldırıyı üstlenen Taliban ise olayda 12 ABD askerinin öldüğünü iddia etti.

20 Eylül’de de Logar vilayetinde NATO konvoyuna yönelik bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda bir çocuk ölmüştü.

ABD tarihinin en uzun savaşı olan Afganistan savaşını sonlandırmak için Taliban'la aylar süren müzakerelerin ardından, 8 Eylül'de bir tweet atarak son görüşmeyi iptal ettiğini duyuran ABD Başkanı Donald Trump, "Taliban ile imzalanması beklenen anlaşmanın çıkmaza girdiğini ve müzakerelerin öldüğünü" bildirmişti.

Trump'ın aynı hafta içinde Kabil'de düzenlenen ve bir Amerikan askerinin hayatını kaybettiği saldırıyı gerekçe göstererek görüşmeleri iptal etmesinin ardından Taliban sözcüsü, Afganistan hükümetiyle müzakerelerin ise devam edeceğini ve 23 Eylül'de görüşmelerin yapılacağını söylemişti.