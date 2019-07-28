Erbil saldırısının bir faili daha aranıyor

K24 - ERBİL

Kürdistan Anti Terör Birimi, 17 Temmuz’da başkent Erbil’de düzenlenen terör saldırısının faillerinin birinin daha kimliğini açıklayarak, vatandaşlara çağrıda bulundu.

Anti Terör’den yapılan açıklamada, Erbil'deki saldırının faillerinden birinin Siyako Baki Abdulkerim olduğu bildirildi. Zanlının iki fotoğrafını da paylaşan Anti Terör, söz konusu şahısla ilgili bilgisi olan vatandaşların, güvenlik birimleriyle irtibata geçmesini istedi.

Açıklamada, “Yardımınız, Kürdistan Bölgesi’nin huzur ve güvenliğine yardım etmektir” denildi.

Erbil'de, 17 Temmuz günü bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli bir diplomat ile 2 Kürdistan Bölgesi vatandaşı hayatını kaybetmişti.

Saldırının esas faili Mazlum Dağ dahil olmak üzere 6 kişi yakalanmıştı. Zanlılar, saldırı planının Kandil’de yapıldığını itiraf etmişti.