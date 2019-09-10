Kerbela’da izdiham: Çok sayıda ölü ve yaralı var

HABER MERKEZİ
Irak’ın Kerbela kentinde, Aşure merasiminde yaşanan izdiham sonucu 31 kişi öldü, 100 kişi yaralandı.
Irak Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Seyf el-Bedir, yaptığı yazılı açıklamada, Kerbela’daki Aşure Günü etkinliği kapsamında düzenlenen "Tuveriç Koşusu" sırasında izdiham yaşandığını belirtti.
Bedir, izdiham sonucu 31 kişinin hayatını kaybettiğini, 10'u ağır 100 kişinin yaralandığını aktardı.
Öte yandan İran'ın başkent Tahran'da da Aşure Günü etkinliği düzenlendi.
Muharrem ayının başından itibaren İmam Humeyni Hüseyniyesi'nde düzenlenen yas merasimlerine İran lideri Ali Hamaney ile Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de katıldı.
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