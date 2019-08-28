Rusya açıkladı: Suriye’de kaç DAİŞ’li var?

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Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Yardımcısı Gennady Kuzmin, terör örgütü DAİŞ’e bağlı 3 bin kişinin olduğunu açıkladı.

Gennady Kuzmin, BM Güvenlik Konseyi toplantısında Sputnik’e verdiği demeçte "Halen, DAİŞ’in üye ve işbirlikçilerinin Suriye'deki toplam sayısı yaklaşık 3 bin kişidir" dedi.

Kuzmin, "Ayrıca Suriye'de, en çok savaşa hazır olan ve halen Nusra Cephesi’ne bağlı olan birçok terörist grup var" ifadelerini kullandı.

ABD liderliğindeki koalisyon, bu yılın başlarında Suriye ve Irak'ta DAİŞ’in işgal ettiği tüm bölgelerde kontrolü sağlasa da DAİŞ bölgede hala var ve birçok saldırının sorumluluğunu üstlendi.

DAİŞ 2014 Haziran ayında Suriye’de elinde tuttuğu bölgelerin yanı sıra Irak’ta da birçok kenti de ele geçirerek hakimiyet alanını genişletmişti.

2017 yılı sonlarında DAİŞ’in Irak’taki askeri varlığının sona erdiği ilan edilmişti.