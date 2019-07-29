BREZİLYA - Cezaevinde ayaklanma: 52 ölü!

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Brezilya'nın kuzeyindeki Altamira Cezaevi’nde çıkan ayaklanmada 52 mahkûm öldü
Brezilya'nın kuzeyindeki Para eyaletinde yer alan Altamira Cezaevi’nde, iki çete arasında çıkan kavganın ayaklanmaya dönüşmesiyle 52 mahkûm yaşamını yitirdi.
Sabah saatlerinde başlayan ve 5 saat süren ayaklanma sırasında mahkumlar cezaevinin bir kısmını ateşe verdi.
Yetkililer, ölen mahkumlardan 16’sının başının kesildiğini, birçoğunun çıkan yangında dumandan boğularak öldüğünü bildirdi.
İsyanda rehin alınan iki cezaevi görevlisi daha sonra serbest bırakıldı.
Yaklaşık 200 kişilik kapasiteli Altamira Cezaevi’nde 300'den fazla mahkum bulunuyor.
Mayıs ayında Amazonas eyaletinin Manaus kentinde birer gün arayla dört farklı cezaevinde çıkan isyanlarda 57 mahkûm ölmüştü.
Brezilya cezaevleri, 700 bin kişiyle dünyanın üçüncü en kalabalık mahkum nüfusunu barındırıyor.
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