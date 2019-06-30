Kerkük’te yeni süreç için önemli adım

K24 - KERKÜK
Kerkük Federal Polis Müdürü Şakir Cevdet’in Kerkük’te operasyonlar müdürleri ile gizli bir toplantı gerçekleştirdiği belirtildi.
K24’ün Kerküklü güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, önümüzdeki birkaç gün içerisinde Kerkük’teki üst düzey güvenlik makamlarında görev değişikliğine gidilecek.
Ayrıca Federal Polis Güçleri kent ayrılacak, yerine Irak Ordusu gelecek.
Edinilen bilgiye göre, Kerkük’ten ayrılacak olan Federal Polis’in 3’üncü bölüğünün yerine Irak Ordusu’nun 11’inci bölüğü yerleşecek.
Kerkük’ün güneyinde ise, Bağdat’a gidecek olan Federal Polis’in 6’ıncı bölüğünün yerini Irak Ordusu’nun 15’inci bölüğü alacak.
Havice ilçesinde de, Federal Polis’in 5’inci bölüğünün ayrılması ve Irak Ordusu’nun 15’inci bölüğünün ilçeye yerleşmesi öngörülüyor.
Tüm bu değişikliklerin 1 hafta içerisinde gerçekleşeceği belirtiliyor.
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