DAİŞ’ten ‘şiddetli savaş’ tehdidi

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DAİŞ, Suriye’de koalisyon güçleri ile Demokratik Suriye Güçleri’ne (DSG) karşı şiddetli savaş başlatma tehdidinde bulundu.

AFP’nin paylaştığı DAİŞ’e ait videoda bazı örgüt mensupları, Suriye’de koalisyon güçleri ile Kürt güçlerine karşı (DSG kastediliyor) geniş çaplı bir saldırı başlatma tehdidinde bulunuyor.

Videoda görülen DAİŞ’lilerden biri, “Koalisyon ve ortaklarına karşı olan savaş en şiddetli şekilde başlayacak” ifadesini kullanıyor.

Görüntülerde ayrıca infaz edilen bazı Kürt gençlerinin cesetleri de gösteriliyor.

Irak’ta 2 yıl önce terör örgütü DAİŞ’e karşı ‘mutlak zafer’ kazanıldığı ilan edilmiş, Suriye’de de DSG örgütün elindeki toprakların tamamına yakınını geri almıştı.

6 Ağustos’ta ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, DAİŞ’in Suriye’de tekrar baş göstereceğini ve yeniden örgütlenmeye çalıştığını açıklamıştı.