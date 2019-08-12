Irak Parlamentosu ABD askerlerinin varlığını görüşecek

K24 - BAĞDAT

Irak Parlamentosu, 3’üncü yasama döneminde ABD askerlerinin Irak’taki varlığını masaya yatıracağı belirtildi.

Irak Parlamentosu Güvenlik ve Savunma Komisyonu Üyesi Kerim Alivi, “Parlamentonun 3’üncü yasama döneminde ABD askerlerinin varlığı ve ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği’nin Irak’ın içişlerine karışması konularının müzakere edileceğini belitti.

3’üncü yasama döneminde ABD’nin Irak’taki varlığına dair başka dosyalarında gündeme geleceğini kaydeden Alivi, Irak Parlamentosu’ndaki bazı grupların ABD askerlerinin ülkedeki varlığına karşı olduğunu ifade etti.

Irak Parlamentosu’ndaki İran yanlısı parti ve siyasi gruplar, ABD askerlerinin yanı sıra diğer yabancı güçlerin ülkeden çıkmasını talep ediyor.

Terör örgütü DAİŞ’in Musul başta olmak üzere Irak’ın bazı kentlerini ele geçirmesinin ardından Bağdat hükümetinin talebi üzerine binlerce ABD askerleri Bağdat’a yakın olan Ayn’ul Esed Askeri Üssü’ne geri dönmüştü.

2011 yılında, Barack Obama ABD Başkanı’yken Bağdat ve Washington hükümetleri arasında varılan anlaşma doğrultusunda ABD askerleri aşamalı olarak Irak’ı terk etmişti.