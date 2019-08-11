ENKS: Afrin planının tekrarlanmasını kabul etmiyoruz

K24 - ERBİL

Suriye Kürt Ulusal Konseyi’nin (ENKS) Kürdistan Bölgesi Temsilcisi Abdulkerim Mirani, Afrin’de uygulanan planın Fırat’ın doğusunda tekrarlanmasını kabul etmeyeceklerini söyledi.

K24’te yayınlanan Rojev programına konuk olan ENKS Kürdistan Bölgesi Temsilcisi Abdulkerim Mirani, “ENKS olarak Suriye Kürdistanı’nda bir güvenli bölge kurulmasından yanayız. Bu bölge uluslararası gözlem altında halk tarafından yönetilmeli. Ancak Türkiye bu bölgeyi Suriye Kürdistanı’nın demografisini değiştirmek ve buraya 5 milyon Suriyeli göçmeni yerleştirmek için kurmak istiyor” diye konuştu.

ABD ile Türkiye arasında varılan mutabakatın maddelerinin netliğe kavuşturulmadığını belirten Mirani, “Türkiye Afrin’deki senaryoyu Fırat’ın doğusunda tekrarlamak istiyor. Afrin’de yapılan halkın ev ve mülklerine el konulması, demografi değişikliği ve insan kaçırma gibi uygulamaları tekrar edecekler. Bu hiçbir şekilde kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

Mirani, Kürtlerin birlik olması durumunda bu tür planların başarıya ulaşamayacağını vurguladı.

ENKS Temsilcisi devamla şunları söyledi:

“Afrin işgal edilmeden önce de söylemimiz buydu ancak maalesef gerçekleşmedi. Şimdi Fırat’ın doğusu için en azından ENKS ile TEV-DEM’in anlaşması ve Duhok Anlaşması’nı uygulması gerekiyor ki Türkiye’nin tehditleri azalsın ve dostlarımız bize yardım edebilsin. Ancak TEV-DEM bunu yapmıyor. Onlar herkesle anlaşmaya yanaşıyor, sadece Kürtlerle anlaşmıyorlar.”