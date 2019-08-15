ABD’de polislere saldırı

HABER MERKEZİ

ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki Philadelphia şehrinde düzenlenen silahlı saldırıda en az 6 polisin yaralandığı bildirildi.

Philadelphia'nın Nicetown-Tioga bölgesinde meydana gelen olaya ilişkin edinilen ilk bilgilere göre, en az 5 polis vuruldu ve olay yerine çok sayıda güvenlik gücü sevk edildi.

ABD basınına yansıyan haberlere göre, yerel saatle 16.30 sularında meydana gelen olayda polis, bölgedeki 'narkotik aktivite'ye ilişkin bir anons üzerine olay yerine intikal etti.

Saldırganlardan biri gözaltına alınırken, ikinci saldırganı arama çalışmaları devam ediyor.

​Yine basında yer alan bilgiye göre Philadelphia polisi aktif durumdaki saldırganın olayı Facebook üzerinden canlı yayınladığını duyurdu.

​Öte yandan, saldırıda yaralanan polislerin sayısının 6'ya yükseldiği bildirildi. Yaralanan polislerden birinin başından vurulduğu ancak durumunun ağır olmadığı kaydedildi.

​ABD Başkanı Donald Trump'ın olay hakkında bilgilendirildiği belirtilirken Trump'n durumu Beyaz Saray'dan takip ettiği aktarıldı.