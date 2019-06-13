Çavuşoğlu’ndan Fransa’ya YPG eleştirisi

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Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Fransa'nın YPG ile yakın işbirliğini doğru bulmuyoruz. Fransa'nın YPG ile işbirliği içinde olması Fransa'ya yakışmaz” dedi.

Çavuşoğlu ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, görüşmelerinin ardından Ankara'da ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu, “Fransa'nın YPG ile yakın işbirliğini doğru bulmuyoruz. Fransa'nın YPG ile işbirliği içinde olması Fransa'ya yakışmaz” ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, Fransa ile Suriye konusunda bir konu hariç görüşlerinin tamamen örtüştüğünü belirterek, sahadaki durum, siyasi süreçle ilgili konular, rejimin saldırıları ve Suriye'nin toprak bütünlüğü dahil tüm konularda Fransa ile ortak hareket ettiklerini kaydetti.

Bakan Çavuşoğlu, Fransa'nın YPG’yle işbirliğine ilişkin şunları söyledi:

“Fakat Fransa'nın PKK ile hiçbir farkı olmayan YPG ile yakın iş birliğini doğru bulmuyoruz ve bunun NATO'daki iş birliğimiz dahil birçok konuya yansıdığını görüyoruz. PKK eşittir YPG'dir. Dolayısıyla PKK'ya yönelik bu tedbirler alınırken diğer taraftan YPG ile yakın iş birliği içinde olması Fransa'ya yakışmaz. Suriye'nin geleceği için, sınır bütünlüğü, toprak bütünlüğü için tehlikelidir. Ayrıca bizim sınır güvenliğimiz ve ülkemizin ve milletimizin güvenliği için de hassas bir konudur.”

PKK üyeleriyle ilgili Fransa'nın aldığı tedbirleri takdirle karşıladıklarını kaydeden Çavuşoğlu, "Fransa'da tutuklu PKK üyesi teröristler var. Yine bazı PKK üyelerinin ve PKK'ya destek veren şahısların mal varlığını dondurma konusunda da Fransa'nın attığı adımları takdirle karşıladığımızı söylemek isteriz" ifadelerini kullandı.

İDLİB’DE ATEŞKES İDDİASI

İdlib’de ateşkes ilan edildiği iddialarına da değinen Çavuşoğlu, şunları söyledi:

“İdlib konusu kendi aramızda görüştüğümüz bir konu. İdlib muhtırasının uygulanması için elimizden geleni yapıyoruz. Rejimin sadece askeri çözümlere inandığını biliyoruz. Ancak bizim muhattabımız Rusya. Rejim özellikle okulları, hastaneleri ve sivilleri hedef alıyor. Bu çatışmaların durması için Rusya'yla yoğun çaba sarf ediyoruz.

Şu anda ateşkes sağlandı demek mümkün değil ama ciddi gayretlerimiz olduğunu söyleyebilirim. Bu sabah gözlem noktamıza yönelik bir saldırı oldu. Bunun biz kasıtlı olduğunu düşünüyoruz. Bunu Rusya'yla da görüşüyoruz. Bu saldırılar devam ederse gereğini yapacağımızdan kimse şüphe duymasın. Bu çatışmalar yerine bir an önce anayasa komisyonunun kurulması gerekiyor. Bu tür konulara odaklanmamız lazım. Astana ve Cenevre sürecine odaklanmamız lazım.”

S-400 KONUSU

ABD tarafından Türkiye’ye gönderilen ve Rusya’dan S-400 hava savunma sisteminin alımından vazgeçilmesi istenen mektuba da değinen Çavuşoğlu, “Madem kendinize güveniyorsunuz bizim çalışma grubu teklifimizi kabul etmiyorsunuz. Mektupla ilgili Milli Savunma Bakanlığı bir cevap hazırlıyor. Kimse Türkiye'ye ultimatom veremez. Türkiye, S-400'leri almıştır. ABD'nin mektubu Türkiye'ye geri adım attırmayacak” diye konuştu.

Çavuşoğlu, “Başkan Trump buna 'evet' diyor ama Amerika içindeki bazı kurumlar buna 'hayır' diyor, yanaşmıyor. Madem kendinize güveniyorsunuz bizim çalışma grubu teklifimizi niye kabul etmiyorsunuz? Bu tür mektuplarla Türkiye aldığı kararlardan vazgeçmez. Türkiye S-400'ü almıştır ve Türkiye'ye gelecektir, konuşlanacaktır. Bunun da çalışmaları devam ediyor” dedi.