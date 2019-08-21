Şırnak'ta çatışma!

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Şırnak'ın Silopi ilçesinde PKK’ye yönelik gerçekleştirilen operasyon sırasında çıkan çatışmada bir askerin yaşamını yitirdiği, 3 askerinin de yaralandığı bildirildi.

Şırnak Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, Silopi ilçesi sınırlarında bulunan Kösreli köyü bölgesinde bulunduğu değerlendirilen PKK'lilere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyon sırasında Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı birlikleri ile PKK'liler arasında çıkan çatışmada bir asker hayatını kaybetti, 3 asker yaralandı.

Bölgede operasyon devam ediyor. (Kaynak: Ajanslar)