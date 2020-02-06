DAİŞ, Xaneqin’de sivillere saldırdı

K24 – XANEQİN
Terör örgütü DAİŞ mensupları, Kürdistan Bölgesi sınırları içerisinde bulunmayan Kürdistani bölgelerden Xaneqin’de sivillere saldırdı.
K24 muhabiri, DAİŞ’in Xaneqin sınırları içerisinde yer alan Gele köyünde sivillere saldırdığını ve saldırıda 2 sivilin yaşamını yitirdiğini, 2 sivilin de yaralandığını duyurdu.
DAİŞ’in son dönemde bazı bölgelerde saldırılarını yoğunlaştırdığı görülüyor.
Terör örgütü, Kerkük, Musul, Diyala, Selahaddin ve Enbar’ın bazı bölgelerinde sık sık sivillere ve güvenlik güçlerine saldırılarda bulunuyor.
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