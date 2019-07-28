LİBYA - Askeri kamp el değiştirdi

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Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçler, General Halife Hafter güçlerinin ele geçirdiği Trablus'un güneyindeki En-Nakliye askeri kampının tamamını kontrol altına aldığını açıkladı.

UMH’nin yürüttüğü Burkan el-Gadab Operasyonu Sözcüsü Mustafa el-Meci, yaptığı açıklamada, kampın tamamen kontrol altına alındığını söyledi.

Meci, UMH birliklerinin kampı ele geçirmeye çalışan Hafter güçlerine karşı koyarak onları ağır bir bozguna uğrattığını ve Hafter güçlerinden en az 20'sinin öldüğünü savundu.

Hafter saflarında savaşan 73'üncü Piyade Tugayı, üç koldan başlattıkları saldırı ile Nakliye askeri kampını ele geçirdiklerini duyurmuştu.

Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri de "Burkan el-Gadab Operasyonu"nu başlatmıştı.

Yakın zamanda, Hafter güçleri Trablus'u ele geçirmek ikinci saldırıyı başlattıklarını açıklamıştı.