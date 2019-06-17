KDP-S, muhalefet içindeki konumunu değerlendiriyor

K24 - ERBİL

Kürdistan Demokrat Partisi-Suriye (KDP-S) Merkez Komitesi, bugün başlayan toplantılar dizisiyle, Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) ve Suriye muhalefeti içindeki konumunu değerlendiriyor.

K24 muhabiri, Batı Kürdistan (Rojava), Güney Kürdistan, Türkiye ve Avrupa’daki KDP-S Merkez Komite üyelerinin başkent Erbil’e geldiğini ve toplantılar dizisinin ilkinin başladığını bildiridi.

K24’e konuşan KDP-S Merkez Komite Üyesi Abdulkerim Muhammed, her yıl bu tarz değerlendirme toplantıları yaptıklarını ve bunun 3-4 gün süreceğini söyledi.

Abdulkerim Muhammed, toplantılarda partinin genel durumu ve siyasi gelişmelerin ele alınacağını belirtti.

Rojava’nın durumunu da değerlendireceklerini belirten Muhammed, “ENKS ve Suriye muhalefeti içindeki konummuuzu ve kongre hazırlıklarını ele alacağız” dedi.

Söz konusu toplantıların KDP-S’yi güçlendireceğini belirten Muhammed, “Partimiz kuruluşundan bugüne kadar yaptığı gibi, halkımızın sorunlarını çözme çerçevesinde çalışmalarını sürdürüyor” ifadelerini kullandı.

Fransa’nın Rojava’daki siyasi partiler arasında arabuluculuk girişimine de değinden KDP-S’li Muhammed, “Parti olarak da ENKS olarak da görüşmelere hazırız. Hem ABD Dışişleri hem de Fransa’nın düzenlediği toplantılara bizzat katıldım. Rojava’nın en önemli siyasi oluşumlarından biri olarak, halkımızın sorunlarına çözüm bulma noktasında müzakerelere hazırız” diye konuştu.

KDP-S, Afrin ve Rojava genelinde yaşanan olumsuzluklardan dolayı yıldönümü kutlamalarını iptal etmişti.